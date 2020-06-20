《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（20）日的國際新聞重點。

【1】 陸不願公布死傷細節 印官員：他們正副指揮官都死了

中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷爆發流血衝突，據外媒報導據稱共造成20名印度官兵喪生，約43名解放軍死亡或重傷；一名熟悉此事的印官員向印媒透露，其實布署於拉達克東部營區的解放軍營長與副營長都陣亡了。

【2】 單日確診創新高！WHO：全球疫情進入新危險階段 這區最嚴重

世界各國正逐步重啟經濟之際，世界衛生組織向全球警告，由於當前大流行仍繼續加速，18日單日確診創下15萬人的新高，其中又以美洲地區新增數最多，當前全世界疫情已進入新的危險階段，呼籲各國政府防疫解封與人民對此感到疲乏之際，仍希望審慎以對。

【3】 翻盤！美海軍決定不予羅斯福號前艦長復職 關鍵曝光了

先前因向媒體透露向國防部的求援信而遭解職的美艦羅斯福號前艦長克勞齊上校，雖然一度有望復職，但經美海軍完成調查後，認為克勞齊的處置措施危及艦上官兵安全，於19日決定不予復職，美媒認為這已宣告他的軍旅職涯接近終結。

【4】 歐洲也看不下WHO以陸為中心？傳將與美聯手出招了

美國總統一再指責世界衛生組織「以大陸為中心」，如今歐洲多國也看不下去了，準備要與美國聯手了？據路透社報導指出，歐洲某個國家的一名高階衛生官員透露，歐洲各國政府正與美國合作，計劃改革WHO以確保其獨立性，暗示歐洲部分國家對於WHO，其實也與美國有相同擔憂。

【5】 抵制陸貨 印人喊喊而已

印度與大陸部隊在兩國邊界爆發衝突，印度民間發起拒買陸貨運動，「#抵制大陸產品」主題標籤，還躍居印度推特的熱門趨勢。儘管口號喊得震天價響，但「口嫌體正直」，印度人對陸製消費性商品的需求依舊搶搶滾，新款手機在線上商店一上架就秒殺。

(中時電子報)