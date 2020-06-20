蔡英文總統重申，要捍衛國家主權，確保區域和平、穩定，國軍就是最重要的力量。。（柯宗緯攝）

蔡英文總統（右）今到步訓部視察，瞭解T91模擬槍用途。（柯宗緯攝）

步訓部進行「近階鬥基礎訓練」，場面相當逼真。（柯宗緯攝）

步訓部進行「近階鬥基礎訓練」，場面相當逼真。（柯宗緯攝）

就在蔡英文總統視察前10分鐘，步訓部門口發生小貨車翻覆意外。（鳳山分局提供／柯宗緯高雄傳真）

蔡英文總統今（20）日到陸軍步兵訓練指揮部視導，並在端午節前夕慰勉辛苦的國軍弟兄，頒發加菜金致意。蔡英文重申，要捍衛國家主權，確保區域和平、穩定，國軍就是最重要的力量。今也發生一起小插曲，就在蔡英文抵達步訓部前10分鐘，門口發生小貨車翻覆意外，令警方及國安人員捏了一把冷汗。

蔡英文今早先視察「近階鬥基礎訓練」，步訓部指出，該訓練是為城鎮作戰所設計，可解決傳統訓練風險、噪音，以科技化練兵，結合模擬槍、電子靶，運用在真槍實彈前的前置作業，節省彈藥、提升訓練時效。

蔡英文隨後轉往餐廳慰問210位國軍官兵，她致詞時提到，再過幾天就是端午年假，特別要趕在連假之前來看各位，代表國人感謝所有的國軍弟兄、姊妹的付出及堅守岡位，國人才能夠有安心的年假。

蔡英文表示，今天一早先到國軍空勤人員求生訓練中心，接著到海軍陸戰隊指揮部，最後來到步兵訓練指揮部，看到的國軍弟兄姊妹都非常訓練有術，她相信有最堅實的國軍來守護我們的國家，國人可以都放心。

蔡英文指出，和平所仰賴的就是要有堅實的國防，台灣作為國際社會負責任的一員，也會盡全力維護印太區域的和平穩定。近來，無論是中印邊界衝突，或者是朝鮮半島的緊張局勢，我們也都密切關注情勢的發展。

蔡英文重申，要捍衛國家主權，確保區域和平、穩定，國軍就是最重要的力量。下個月將舉行漢光36號演習，希望所有的國軍官兵在演習中都能秉持料敵從寬，禦敵從嚴的態度，徹底發揮平日的訓練。

蔡英文直說，中華民國國軍是一隻止戰不懼戰、備戰而不求戰，能夠保衛國家的鋼鐵勁旅，透過下個月的實兵演練，將提升各位的戰鬥力意志力，打造更堅強的國軍。

鳳山分局警方指出，10時42分許，這輛載送冷凍食品小貨車在沿凱旋路左轉至鳳頂路，因重心不穩導致車體翻覆在步訓部門口，立即派遣機動事故處理組於現場加強人車管制及交通疏導，總統則是在10時52分抵達。

警方指出，37歲麥姓駕駛從小港載運冷凍魷魚，準備返回屏東公司路上，因重心不穩導致車體翻覆，他自行檢視身上無受傷，不需救護車協助送醫，員警依規定對其酒測值為0，全案依車禍程序處理。

(中時 )