美股從3月低點展開強彈，掀起全民炒股熱潮，不少菜鳥散戶一窩蜂搶進，並利用免手續費的Robinhood線上交易平台來節省成本。但近日卻發生20歲新手投資人疑因帳戶虧損超過73萬美元（約台幣2165萬元），擔心無力償還而輕生的憾事。Robinhood Markets周四（18 日） 表示，已針對選擇權交易產品進行審查。

CNBC報導，一名美國20歲大學生Alex Kearns，於Robinhood線上交易網站開設期權交易戶頭，導致現金戶頭出現73萬美元負數，他認為自己背負巨債無法償還而輕生。

Kearns在遺書中表示，Robinhood害死了他，Kearns認為，他選擇的是虧損「有限」的期權交易，不知道為何會輸那麼多錢。「他向家人吐露，在進行交易時，不知道自己做了些什麼。」

Kearns還譴責Robinhood，「為何讓一個20歲、沒有收入的人，可用100萬美元的交易槓桿？我不想承擔那麼高的風險，我以為頂多輸掉自己所有的現金。」

不過，Kearns可能誤解Robinhood的顯示頁面，事實上Kearns帳戶還有1.6萬美元（台幣47萬元），並非如他所說負債虧損。

Robinhood表示，對於隱私和機密的尊重，不會揭露Kearns帳戶任何詳細訊息。公司對於這起事件感到難過，目前正審查選擇權交易產品，以確認是否有需要進行修改。

Robinhood是美國近年暴紅的線上股票交易平台，目前用戶超過千萬人，免手續費是最大吸客賣點，主要用戶包括大學生和股市菜鳥等。

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