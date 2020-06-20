府方提名前台東縣長黃健庭出任監察副院長，卻引爆藍綠陣營內部的強烈反對，總統府原訂19日下午舉行的公佈第6屆監委名單記者會，也緊急喊卡，雖然傳出府院強力動員、遊說綠委支持名單，但反彈聲浪仍然很大，導致該名單很可能生變。對此，黃健庭今天再度出面受訪，強調若立法院最後沒有通過他的提名，那就是回到原點，他會很自在，太太也會很開心。

黃健庭昨日面對媒體時強調，他沒有考慮主動退出監委提名，也希望國民黨能對該任命給予祝福，他今日再度說明，自己是會做事的人，不論過去在立院或在台東，這都是擺在眼前的事實，如果不是這樣，總統府根本就不會考慮提名他，但因為一些被外界誤解的事情，突然間讓他變成一無是處、成為眾矢之的，這樣對他並不公道。

由於媒體報導，民進黨眼見內部反彈太激烈，很可能將他剔除提名名單之外，黃健庭不僅一無所有、可能還得面對藍營內部對他的非議，對此，黃健庭說，如果民進黨不支持他，最後遭到立法院否決他的提名，因他原本就過著退休生活、自由自在，有時候會被邀請分享台東經驗，這樣的生活他也很享受。

黃健庭說，他被提名監院副院長，整件事情既意外又突然，之所以接受提名，是因為他很能體會人民對政府的期待，也常常與政府想法有落差，他當過民意代表跟地方行政首長，過去常常對監察院寫報告、說明工作，理解公務員的處境，因此才想為國家做一些事情，但如果提名沒有通過，他就是回到原點，會很自在，太太也會很開心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)