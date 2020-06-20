台師大流行音樂產學碩專班昨日舉辦「師大STAR演唱會」，知名歌手趙傳為該班碩一生，擔任壓軸演出，演唱多首經典作品。(鄧博仁攝)

台師大流行音樂產學碩專班昨日舉辦「師大STAR演唱會」，知名歌手趙傳為該班碩一生，擔任壓軸演出，演唱多首經典作品。(鄧博仁攝)

台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班昨(19)日晚間舉辦「師大STAR演唱會」，歌手趙傳、潘越雲攜手合作演出。一手創立該班的台師大音樂系教授李和莆表示，專班即將在9月迎接第四屆新生，學員包含知名製作人、知名歌手與樂手，如此透過產學結合的辦學方式，不只推動老中青音樂人經驗傳承，更盼未來再育出一名周杰倫。

台師大流行音樂產學碩專班每年定期在台師大舉辦演唱會，作為學習成果發表，而本次演以第三屆學員為主。

李和莆指出，之所以讓同學共同演出，一方面是希望對外呈現教學成果，另一部份則是讓班上不同世代的音樂人交流，讓資深音樂人帶領還沒有進入產業的學生，累積專業，甚至能建立起警惕心，了解自己能力尚需補足之處何在。

台師大流行音樂產學碩專班昨日舉辦「師大STAR演唱會」，知名歌手趙傳為該班碩一生，擔任壓軸演出，演唱多首經典作品。(鄧博仁攝)

潘越雲在班上是趙傳的學姐，已順利在上周完成學業。她昨晚與趙傳合唱〈愛情有什麼道理〉，兩人並分享在台師大的學習心情。(鄧博仁攝)

台師大音樂系教授李和莆，一手創辦台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班，他期盼，未來能培育出一名像是周杰倫這樣的全方位創作人與歌手。(盧禕祺攝)

台師大流行音樂產學碩專班師資陣容雄厚，邀請到知名製作人陳子鴻、知名作詞人何厚華等人任教，而該班即將在9月迎接第四屆新生，班上學員包含知名製作人、知名歌手與樂手。論及招生成果，李和莆直說：「規模一屆比一屆大，班上有趙傳、潘越雲這樣的大明星學生，確實是當初意想不到的結果」，前來洽詢的資深業界人士不少，以台師大作為學習、交流平台，是學術與產業結合的極佳範例。

趙傳為該班碩一生，昨晚演出宛如小型演唱會，演唱數首經典作品，包含〈愛要怎麼說出口〉、我很醜可是我很溫柔〉以及〈我是一隻小小鳥〉。他也提到，受疫情影響，這段時間的狀態都是在家待業，昨晚是他在疫情趨緩後的第一唱。

回顧過往，趙傳也提到，剛進唱片公司的時候，很像是黑手，從業的過程宛如摸著石頭過河，只能單靠自己累積經驗而逐步走過來，「在玩出一點名堂後，現在師大當學生」，透過課堂系統性的學習，與累積學術知識，他也笑說：「與音樂人當同學，我是來裝年輕的」。

(左起)歌手潘越雲、趙傳與台師大音樂系教授李和莆為「師大STAR演唱會」彩排。(盧禕祺攝)

台師大流行音樂產學碩專班昨日舉辦「師大STAR演唱會」，由第三屆學員演出，展現學習成果。(鄧博仁攝)

台師大流行音樂產學碩專班昨日舉辦「師大STAR演唱會」，由第三屆學員演出，展現學習成果。(鄧博仁攝)

潘越雲在班上則是趙傳的學姐，已順利在上周完成學業。她昨晚與趙傳合唱〈愛情有什麼道理〉，並提到自己是因為喜歡音樂、喜歡當歌手而入行，但深感還有許多需要學習之處，因此報讀該班，「來到師大學到很多」。

(旺報 )