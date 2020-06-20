中職戰績排名競爭激烈，1、2名的中信兄弟與樂天桃猿，與3、4名的富邦悍將與統一獅，各保持1.5場勝差，兩邊都正面對決，若稍不留神就可能讓排名大洗牌，若兄弟、悍將想拉開勝差，今日必定要拿下。

台中洲際球場進行的象猿之爭被球迷戲稱「天王山之戰」，兄弟昨日勝出之後，終於將勝差拉開到1.5場，不過今日起還有2戰要應對，兄弟派出強投米蘭達出征，桃猿則有威拉諾應戰。

米蘭達是兄弟自責分率最低的先發投手，上一場對上桃猿才繳出7局飆12K寫下生涯新高，不過失4分(2分自責分)苦吞敗投，米蘭達相當「悲情」，兄弟打線能否給予火力支援是關鍵；而威拉諾相較之下不穩許多，前2場對上前東家兄弟吞下1敗，目前自責分率高達10.64，表現不太理想。

新莊球場進行的則是富邦悍將對上統一獅，悍將目前勝差6.5場、統一獅8場，兩隊互相也僅差1.5場，昨日悍將驚險保住第3名位置，今日派出土投江國豪應戰，本季對獅4戰拿下3勝1敗，不過上一場對獅先發僅3局就狂失7分退場，能否捲土重來是關鍵；而統一獅派出洋投羅里奇應戰，他本季自責分率7.71不算優異，至今首勝尚未到手，若想保住工作要先繳出好成績。

兩場比賽都要全力求勝，兄弟、悍將想拉開差距，桃猿、統一獅則要拉下上位者、縮短勝差，本周戰事相當精彩。

(中時 )