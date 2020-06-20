中國大陸籃協主席姚明親自坐鎮青島賽區觀戰。(新華社)

在中國大陸籃協主席姚明親自到場坐鎮下，大陸CBA正式宣告本季重新開打，更喊出「全力以復」口號，浙江廣廈在第1場復賽，靠著3人得分破20的平均火力，終場112比95擊潰南京同曦，效力廣廈的劉錚貢獻11分、7籃板及3抄截。

為了迎接相隔4個多月重新開打，CBA在廣廈與同曦賽前，特別舉辦了跟全國醫療人員致敬，以及默哀新冠疫情過世病患儀式，儘管廣廈採用全本土陣容，面對擁有約瑟夫楊、哈達迪兩名外援的同曦，卻從比賽一開始就壓著同曦打。

廣廈中鋒胡金秋率先投進CBA復賽後的第一球，隨後跟趙岩昊攜手發動猛烈攻勢，劉錚雖在進攻面表現較少，卻在首節貢獻一記麻辣鍋，更鼓舞廣廈全隊士氣，雖在打完上半場，廣廈僅以9分領先，卻在第3節一口氣擴大領先到20分。

胡金秋拿下全場最高26分，外加17籃板、4火鍋，是廣廈表現最優異的球員，趙岩昊也拿22分、6助攻，孫銘徽20分、9籃板及7助攻，李京龍17分，劉錚先發打了22分鐘，全場投10中4、4罰3中；同曦則以李泓澎23分最高。

(中時 )