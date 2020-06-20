因應後疫情時代下的新變局，亞馬遜全球開店本週一連三天、以線上直播方式舉辦第二屆跨境出口服務商博覽會，為台灣賣家及跨境出口服務商提供資源融通和對接機會，並且推出跨境出口貿易不同階段的解決方案，助力賣家把握後疫情時代跨境出口電商的商機，推動台灣跨境出口產業服務集群的長遠發展。

亞馬遜全球開店的官方指導團隊，也針對疫情進入「新常態」後、海外市場的消費新熱點和新趨勢進行專業剖析，並分享了從選品、營運到品牌打造、品牌保護等的資源運用與攻略心法，期能幫助台灣賣家更有效地鏈接全球，打造國際知名的台灣品牌。

本次活動共吸引上千位台灣賣家報名，十多家來自物流、倉儲、金流、營運、認證、翻譯、廣告、品牌註冊等領域的優質服務商參與。另還有成功賣家現身說法，為賣家分享寶貴、值得參考借鑑的成功經驗。

受全球疫情影響，社交距離相關政策持續推行，線上購物成為消費者感到安全的購物選擇，這也同時推動了消費需求結構、消費者行為的變化。其次，全球消費者對個人護理健康、寵物關懷、室內運動健身等商品的需求更加熱烈。

另外，因應在家上班、遠端教學、視訊會議的需求增長，許多台灣業者近期也推出了電腦及電子設備等全球消費者高度需求產品，在滿足客戶需求的同時，也實現自身業績的成長。亞馬遜觀察到，很多台灣傳統外貿企業也因為這波疫情，積極開拓線上模式，加速數位轉型，期待實現業務的穩定和發展。

本次亞馬遜全球開店的線上博覽會不僅詳細解讀了美、歐、日海外網站呈現的消費新特點和新趨勢，提供熱賣選品推薦及消費潛力需求等實用資訊。

而為了幫賣家解鎖歐洲潛力市場，從而進一步佈局全球，亞馬遜今年還重點介紹了全新站點「亞馬遜荷蘭」為賣家帶來的機遇和消費特色。亞馬遜在歐洲地區提供的整合資源及一站式服務可以幫助賣家輕量化投入，輕鬆在荷蘭站點開店上架。

針對疫情期間，企業機構買家線上採購需求明顯上漲，亞馬遜線上博覽會還設置了Amazon Business專場，介紹線上B2B新趨勢與疫情選品攻略，幫助買家開啟新思路、拓展新模式，瞭解海外銷售新商機。

針對賣家跨境出口路上不同階段面臨的痛點，亞馬遜還邀請了物流倉儲、金流收款、整合營運、安規認證、翻譯、廣告與品牌註冊等多領域服務商進行分享，幫助賣家解決在不同階段遇到的問題，進而推動跨境出口業務。

對傳統外貿企業來說，經由亞馬遜全球開店的官方指導，加上全方位的服務商網絡支援説明服務，能加速台灣企業進行數位化轉型，通過跨境電商新模式更好地鏈接全球。

亞馬遜的品牌服務涵蓋品牌註冊、品牌推廣、品牌分析和品牌保護等多個環節，為企業打造品牌提供全方位的支持。亞馬遜全球開店團隊也推了品牌保護服務Transparency（透明計畫）來支援台灣賣家，讓台灣賣家能借助此服務免於假冒商品侵害，為台灣業者拓展國際市場扮演「保駕護航」的角色。

Transparency（透明計畫）是亞馬遜推出的一項產品序列化服務，可以為每件產品提供獨一無二的追蹤條碼。品牌商將條碼應用到商品上之後，消費者、品牌商、亞馬遜和供應鏈內的其它相關方均可驗證每件商品的真偽，從而更好地保護品牌和消費者免受假貨侵害。目前全球已有超過8,000家品牌商註冊使用此服務，亞馬遜通過此服務已經主動成功攔截了30萬餘件假冒商品到達消費者手中。

此外，台灣品牌方亦可使用多項廣告與行銷工具，幫助台灣品牌賣向全球，包括台灣賣家們經常使用的品牌旗艦店(Stores)、圖文版品牌描述(EBC／A＋頁面)、視頻(Videos)，還有品牌推廣(Sponsored Brands) 以及展示型推廣(Sponsored Display Ads)等。亞馬遜眾多的品牌打造與行銷工具，將有效助力台灣品牌開啟後疫情時代線上銷售新通路。

(旺報 )