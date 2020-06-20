中印邊境衝突

6月15日下午，印度上校指揮官巴布（Santosh Babu）和巡邏隊未武裝的50名士兵前往邊境東拉達克加萬谷（Galwan Valley）執行任務，以確保中方遵守6月6日雙方軍團指揮官所達成的協議，逐步從對峙點撤離部隊。

不過，據新德里電視台（NDTV）和《電訊報》（The Telegraph）報導，他們巡邏時卻在第14巡邏點（Patrolling Point 14）發現，當地不僅出現了看似哨站的全天候帳篷，還有約百名解放軍。於是他們動手，打算拆除這位於1.5萬英尺（近4,600米）高的帳篷，但卻遭遇解放軍以鐵棒，纏繞鐵絲的棍棒，還有滿是鐵釘的自製狼牙棒攻擊。接著雙方展開了約6個小時激烈打鬥。

一名印度官員透露，在打鬥中雙方各自要求軍方增援，後來解放軍多達約500人，而印度則有100人。由於零下低溫，加上空氣稀薄，使狀況惡化，對傷者十分不利。在打鬥中，還有好些人墜落酷寒的加勒萬河（Galwan River）。

據驗屍的法醫說，上校指揮官巴布身上並沒有傷痕，是掉落河谷溺斃的。而其他陣亡的印度官兵不是溺斃，就是身受重傷不治，胸口有被石塊和武器重擊的痕跡。事實上，由於中印在1996年協議，為了避免衝突升級，因此禁止在爭議邊界動用槍枝和爆裂物。

中印邊境拉達克

Latest satellite images show days before clash, China brought in heavy machinery, cut a trail into Himalayan mountainside and even dammed a river. Cause of the fighting was the burning of 2 Chinese tents and observation towers built on Indian side of LAC.https://t.co/XvMK3CvSOI — GreatGameIndia (@GreatGameIndia) June 19, 2020

然而，由於事出突然，倖存的部份傷者只能等到16日早上才能送醫，有許多人因為延誤治療而喪命。據消息人士說，在這次衝突中，有23名印度官兵喪生，100多人受傷，而據稱解放軍有超過40人死亡或重傷。

儘管事發後中印雙方政府都表示，將透過和談解決爭議。此外，北京堅稱，加萬谷向來由中方控制，並沒有越界問題，而目前狀況穩定可控，正與新德里溝通。不過，衛星影像卻顯示，兩國都大幅向邊境增兵。

(中時電子報)