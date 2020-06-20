大聯盟停賽談判的意外收獲是指定打擊制(DH)，資方開出60場例行賽方案已經包含了「全聯盟DH制」，適用於今年與明年球季。由於勞資協議到明年重簽，屆時可能讓投手上場打擊的鏡頭步入歷史。

美媒《MASNsports》的記者認為，去年世界大賽G5國民隊杜利托(Sean Doolittle)遭到三振，「那大概就是我們最後一次看到大聯盟的投手上場打擊了。」

其實聯盟早有全面使用DH制的構想，國聯還在讓使用投手打擊，這可以讓他們少雇用1個專職打者，全面DH將會改變國聯薪資結構。一般來說DH的薪資通常很高(都是強打或老將)並且是核心棒次，可能會排擠到一些低薪優替人(Utility Man)或潛力新秀。

球迷的意見也是正反各半，支持的人不想再看到投手揮空棒的無聊戲碼。另一派認為應該獎賞努力練習打擊的投手，畢竟總教練為了打擊調度而提早換投手也是戰術的一環。至於聯盟想改的原因是投手整體壓制力太強，聯盟平均打擊率前年甚至跌破0.250，他們希望藉由DH的大棒讓比賽更精采。

(中時電子報)