為協助台灣廠商布局美國市場，促進台美企業的夥伴鏈結，外貿協會台美商務交流中心成立「台美企業聯盟」 (Taiwan-U.S. Business Alliance)，目前已有800多家會員企業。由於COVID-19的疫情擴散，醫療用品需求提升，許多企業也紛紛投入相關行業，針對這波醫療熱潮，「台美企業聯盟」的首場交流工作坊主題為「醫療產業如何打入美國通路的經驗分享會」；採取小型精緻路線，強調互動交流，意外吸引多達68家相關業者前來吸取美國的布局經驗。

貿協去年底成立「台美商務交流中心」，與AIT、ASOA、AmCham共同推動台美的合作夥伴關係。今年3月，為了擴大對台美企業的全方位服務，成立「台美企業聯盟」，募集對美國布局有興趣的企業加入會員，短短三個月已逾800家。「台美企業聯盟」的主題涵蓋五大領域: 貿易、投資、產業合作、人才、新創；行動方案則包括辦理交流工作坊，建置數位交流平台，籌組企業訪美團、規劃美西台灣行銷中心等。

在全球疫情蔓延的影響下，不僅美國市場啟動了對醫療產業的採購需求，國內業者也對打入美國醫療產業通路躍躍欲試。「台美企業聯盟」的首場交流工作坊，邀請美國懷俄明州亞太辦事處長朱裕誠介紹美國醫療產業及醫療通路，另外還有兩家在美國布局相當成功的台灣企業受邀擔任講師分享經驗，包括在美國經營電動輪椅品牌「美利馳」相當成功的國睦工業副總鄭舜遠，與研發食物過敏原與奈米技術結合，獲得美國大獎肯定並與美國知名無麩質食品供應商GF Heavys達成合作協定的新創企業台灣優勢感測創辦人陳雯灝。

不同於一般的論壇研討會，著重與會企業之間的互動交流，參與的68名企業會員，透過分組討論與分享，有效促進與會企業彼此間的認識並激盪出更多創意火花；業者普遍反映過去台灣醫材業者大多採單打獨鬥的方式，交流分享對企業往美國市場鋪路將會有相當大的幫助。

(工商 )