環河街廣8廣場鄰近河樂廣場，未來將成為民眾休憩、打卡新景點。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

民眾可赴環河街廣8廣場，欣賞運河美景。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府為增加運河航線新亮點，將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，翻新成河畔型休憩廣場，並以早期台江歷史的「七鯤鯓地形」為理念，設計7顆景石作為意象。夜景方面則延續「金色流域2期」計畫，以藝術燈光增亮遊船航線，自安億橋至金華橋間全長約3.7公里，夜間水面金色波光粼粼，打造出如塞納河畔的浪漫氛圍。

台南市長黃偉哲表示，市府日前爭取到「運河水環境改造計畫」前瞻基礎建設經費，不僅完成廣8景觀翻新，也改善運河水質及民生、中正截流站外觀美化。運河畔西側綠地，則配合運河星鑽計畫，打造「公97生態公園」並改善河濱老舊護欄。另，廣8廣場對街就是享譽國際的河樂廣場，跨越金華橋也可銜接運河星鑽特區，未來勢必成為運河畔最重要的景觀精華區。

觀旅局長郭貞慧則說，廣場內擺設7顆景石，代表著台江內海時期安平至灣裡間之「七鯤鯓」特殊地理景觀。廣場造景則以植栽綠蔭為主，搭配喇叭型座椅、造型休憩亭、弧形花台，提供遊客乘涼欣賞河畔美景。

郭貞慧還說，夜間運河延續「金色流域」，運用暖色系照明，完成總長3.7公里的航線金色長廊，並搭配沿線11座橋梁光雕，建議民眾可乘船從運河水域角度欣賞市區美景。

(中時 )