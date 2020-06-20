2020年唐獎漢學獎今（20）日揭曉，由知名史學家、中國－東南亞關係專家王賡武獲得，表彰他在中國的世界秩序、海外華人及華人移民變遷等領域，具開拓性且深入的剖析，相較傳統上從中國內在觀點或由西方相對視角來觀看中國，他對華人世界地位的詮釋有新穎重要貢獻。

中研院史語所陳國棟研究員表示，「大處著眼、以見解取勝、能追古溯今」是王賡武教授學術研究最有特色處，從更長遠的眼光看中國與華人歷史的變遷。此外，王賡武教授也被公認是與唐獎首屆得主、中研院院士余英時教授齊名的海外華人史學大師。

王賡武現為新加坡國立大學特級教授。王賡武1930年生於荷屬東印度泗水（現印尼），父母皆為中國人，成長於英屬馬來亞，在英國受高等教育，1957年取得倫敦大學亞非學院博士，此後學術生涯遍及新加坡、馬來西亞、香港、澳洲、美國，1986年至1995年擔任香港大學校長，曾為英國牛津大學萬靈學院及英國倫敦大學洛克菲勒訪問學人。

歷經多元文化洗禮，讓他既是中國儒家文化與英國菁英學術的「圈內人」，也是境外看中華的「圈外人」。王賡武在新加坡出版的英文回憶錄《家園何處是》說道，「中國對外部世界，尤其是那些離開中國、在外國定居的華人究竟意味什麼，是吸引我研究華人的原因。」他從南方觀點理解中國，開闢出一條不同於同期歷史學家的路。

海外華人、華人移民泛指「華僑」，指寄居異地或他國的人民。「僑」一字最早記載於中國魏晉南北朝之《魏書》、《晉書》，具有旅居、寄居之意。然而，當寄居迫於現實變成久居，就演變成暫時與永久並存的「僑居」，人的自我認同也起了微妙變化。王賡武因其生長背景，深感「身分認同」是個人在情感及認知上的態度，是一種心理狀態，可能隨環境產生轉變，並非二選一的選擇題。

從小接受西方教育訓練的他，遂以嚴謹的思辨能力跳脫二元對立的框架，回溯「僑」的歷史流變，進而提出「海外華人」的概念，細細考究古今海外華人在地區扮演的角色，結合華人史、中外關係史、貿易史、海洋史及東南亞歷史，從豐富視角觀看世界秩序，在海外華人相關領域扮演著領頭羊的角色。

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