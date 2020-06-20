台南市府農業團隊至現場推銷當季芒果及芒果製品。（張妍溱攝）

台南當季芒果新鮮、汁多香甜。（張妍溱攝）

台南當季芒果製品多樣，頗受消費者歡迎。（張妍溱攝）

台中市連鎖超市裕毛屋公益店於新冠肺炎期間，暫停營業，20日上午10點重新開幕，台南市長黃偉哲率領市府農業團隊至現場推銷當季芒果及芒果製品，現場與日本裕毛屋視訊連線簽下「台灣下單、日本取貨」，行銷地方農場與超市結合拚經濟。

人在日本的裕毛屋董事長謝明達將以視訊方式接受台南市長黃偉哲的祝福，黃偉哲現場下單訂購芒果贈送遠在日本的謝明達，並推廣台南芒果提供台灣下單日本取貨宅配到府的服務。並贈送芒果給日本茨城縣知事 大井川和彦及笠間市市長山口伸樹，茨城知事及笠間市長都表示對台南市府的感謝。

黃偉哲指出，台南除了芒果還有鹽水意麵、烏龍麵、麻豆文旦等；去年11月初採購台灣香蕉作為當地學童午餐飯後水果，期盼未來亦可採購台灣芒果，作為該市學童午餐水果，作為台灣芒果宣傳，創造交流機會。今年截至6月17日止全國外銷日、韓的芒果總量為547公噸，較去年同期511公噸增加36公噸，目前未受疫情所影響。

黃偉哲指出，這次開幕特別選用台南芒果、新鮮蓮子、胡麻油、芝麻系列產品、台南東山咖啡、龍眼蜂蜜、毛豆系列產品、菱角系列產品、文旦柚系列產品、鹽水意麵、龍膽清肉、虱目魚丸和虱目魚肚、香腸及肉乾等眾多台南特色優質產品，呼籲台中消費者將台南好產品帶回家。

農業局局長謝耀清表示，台南芒果已陸續採收，果實在枝頭上成熟的狀態下採收是台南的堅持，台南的芒果品質優良，除了新鮮芒果，也使用在芒果加工品，特別是網路知名甜點「塔吉特千層蛋糕」，選用台南輸日等級的愛文芒果。

台南國際芒果節將於6月26日在走馬瀨農場盛大開幕，至7月12日止，每週六、日分別在玉井、大內、楠西、左鎮、南化、官田等產區，辦理不同主題芒果節活動。活動內容豐富精彩也提供很多好康優惠之方案，歡迎民眾來台南觀光同時享用新鮮芒果、芒果冰品及芒果加工品。

(中時 )