2020年唐獎漢學獎出爐，由著名史學家王賡武（Wang Gungwu）獲得，以表彰其在中國的世界秩序、海外華人及華人移民變遷等領域，具開拓性且深入的剖析。他透過細究中國歷史上與南方鄰國的複雜關係，以此獨特的視角理解中國，對華人世界地位詮釋，有著新穎重要的貢獻。

王賡武1930年生於荷屬東印度泗水（現印尼），父母皆為中國人，成長於英屬馬來亞，在英國受高等教育，1957年取得倫敦大學亞非學院博士學位。此後學術生涯足跡遍及新加坡、馬來西亞、香港、澳洲、美國，並於1986年至1995年擔任香港大學校長，曾為英國牛津大學萬靈學院及英國倫敦大學洛克菲勒訪問學人，並獲大英帝國司令勳章的殊榮，現為新加坡國立大學「特級教授」。

歷經多元文化洗禮的成長經歷，讓王賡武既是中國儒家文化與英國菁英學術傳統的「圈內人」，也是境外看中華的「圈外人」。

王賡武在新加坡出版的英文回憶錄《家園何處是》(英文書名Home Is Not Here)中如此說道：「中國對外部世界，尤其是那些離開了中國，在外國定居的華人究竟意味著什麼，才是吸引我研究華人的原因。」

從親身的生活經歷出發，王賡武精通東南亞各國歷史，細細考究古今海外華人在地區中所扮演的角色，其著作現已成為領域中的經典。包括《南洋華人簡史》（A Short History of the Nanyang Chinese，1959）、《五代時期北方中國的權力結構》（The Structure of Power in North China During the Five Dynasties，1963）、＜越洋尋求空間：中國的移民＞（The Chinese Overseas： From Earthbound China to the Quest for Autonomy，2000）、《更新中國：國家與新全球史》（Renewal： The Chinese State and the New Global History，2013）等數十本著作。

中研院史語所研究員陳國棟認為，「大處著眼、以見解取勝、能追古溯今」，是王賡武在學術研究最有特色之處，能從更長遠的眼光看中國與華人歷史的變遷。此外，王賡武也被公認是與唐獎首屆得主、中研院院士余英時齊名的「海外華人史學大師」。

(旺報 )