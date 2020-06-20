7月1日起觀光局「安心旅遊」補助將正式啟動，加上無法出國，國旅正熱，國泰金(2882)旗下國泰產險也升級國內旅遊保障。國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，為響應政府國內旅遊推廣政策，自7月2日起升級國內旅遊綜合保險承保項目，像是『租車事故補償費用』、『交通費用補償保險金』、『國內班機延誤』及『信用卡盜用損失費用』等，讓保障範圍更加完整，提供民眾可依不同情境選擇適合的方案。

近日觀光局推出振興國內旅遊的「救命仙丹」，觀光局「安心旅遊」補助7月正式啟動，交通部長林佳龍宣告將投入39億元，預計帶動638萬人次出遊，直接、間接帶動觀光效益約235億元，讓國內旅遊市場可望在疫情退燒時迅速升溫。

國泰產險指出，不管本島旅遊及離島旅遊的「國內旅遊加值方案」，針對自助旅遊、跟團旅遊包裝出不同方案，更精準區分自駕族群、租車族群及跳島族群設計出合適的保障項目，涵蓋旅程縮短費用、旅程延誤費用、劫機費用、食品中毒費用、租車事故補償費用、國內班機延誤、交通費用補償保險金、行動電話遭竊損失費用及信用卡盜用損失費用等保障。

(時報資訊)