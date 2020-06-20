丁噹在《乘風破浪的姐姐》第二期於19日播出，續接上周分組後，丁噹與張雨綺、黃聖依、張萌、劉芸、吳昕、許飛6人共同組隊，以《艾瑞巴蒂》曲目組，挑戰第一次公演曲目，在各組自由練習3小時後進行小測試，首位登場的《艾瑞巴蒂》組導師給予「非常差」、「不整齊」等犀利評價，讓身為隊長的丁噹自責落淚。

節目中，首日的歌唱訓練課，丁噹被隊友委以重任、擔任「隊長」，走馬上任的丁隊長首要任務是分配姐姐們該唱哪句歌詞，她原計劃按演唱順序分配歌詞，但幾位姐姐七嘴八舌討論，紛紛獻計，再三打斷正欲發言的隊長丁噹；事後丁噹坦言：「之前沒有擔任隊長帶團的經歷，可能在有效溝通的方面缺乏經驗，所以選擇了不說話。」練習時，隊友對丁噹的vocal充滿信心、拜託她演唱高音片段，這段內容令網友戲稱丁噹「高音工具人」，意指姐姐們強勢分配，讓丁噹猶如機器人般聽從指令行事，成為有名無實的隊長。

練習過後，節目對每組進行小測試，《艾瑞巴蒂》組因默契不足，表現得到「非常差」、「不整齊」評價，丁噹身為隊長自責落淚。成團見證人黃曉明在姐姐們回訓練室的途中攔住丁噹7人組，善意提醒：「一般大家都在說話的話，那個真的會的人，就不會說話了。」意指姐姐們經常在丁噹發言的情況下打斷她說話，讓她無法表達意見，知道丁噹求好心切，也給予丁噹一個「暖心抱抱」，更用《中餐廳》的名言「我不要你覺得，我要我覺得」指導她當隊長應強勢一點，因隊員們也非常需要丁噹提出專業建議。私下一人時，黃曉明還安慰她，接下來訓練時間還會經常遇到難題，希望她能夠克服困難。

丁噹在《乘風破浪的姐姐》中表現精彩。（相信音樂提供

(中時 )