眾所期待「日環食」奇景即將明日(6/21)，擁有最佳觀測地點的嘉義，也規劃將在位於水上鄉的「北回歸線太陽館」，舉辦日環食觀日嘉年華，陸續推出「太陽神」、「專業的人」及「觀日任務」等，縣長翁章梁搭檔超強業配王陳時中，戴上專業觀日太陽眼鏡，酷扮MIC星際戰警「Men In Chiayi」掀起話題。

由於一般民眾是無法用目視法肉眼觀測日環食，建議使用太陽濾片或日食觀測專用安全防護眼鏡，透過望遠鏡、相機拍攝時，也一定要將前方加裝適當的減光設備，以免傷害眼睛、損壞設備。

高跟鞋教堂參與AR體驗，可兌換觀日太陽眼鏡。（圖／雲嘉南風管處）

因此縣府也特別在6月21日準備限量2500隻觀日太陽眼鏡，當日遊客到北回歸線太陽館的市集購物滿百即可索取。另外，在高跟鞋教堂參與AR體驗、故宮南院憑當天展覽票根或愛台灣博物館卡 、 以及在牛埔仔愛情大草原打卡 ， 也能兌換觀日太陽眼鏡。

為行銷日環食加碼空軍秀。（圖／嘉義縣政府）

而太陽館內也會開啟直播日環食的觀賞活動，當天將安排嘉義縣34所高中、國中及國小進行校園連線直播觀日，另有高跟鞋教堂、故宮南院、觸口愛情大草原以及樹木銀行等共計40個單位一起加入。直播觀賞結束，下午4時50分空軍嘉義基地第四聯隊5架F16戰機，將以大雁隊形飛越太陽館，同時滿足航空迷的喜好。

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(中時電子報)