弘光科大運休系學生攀岩拿畢業證書。（陳淑娥攝）

弘光科大運休系畢典直播學生攀岩拿證書。（陳淑娥攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，許多學校畢業典禮從簡，弘光科大則分梯舉辦，各系仍不忘展現專業特色，運動休閒系安排畢業生代表攀岩取畢業證書，接著騎自行車接力把畢業證書送到會場，是一場特別又難忘的畢典。

弘光科大畢業典禮從17至23日分梯舉辦，各系仍不忘展現專業特色，校長黃月桂表示，雖然今年無法擁有盛大的畢業慶典，但擁有最特別的經驗，共同體驗前所未見的全球現象，一起防疫、一起面對經濟考驗，也一起見證提前準備的重要。

黃月桂指出，或許疫情影響經濟，造成求職路上不如預期的順利，不過也鼓勵學生請換個角度思考，「這是給自己再多一點的時間做準備」，求職的路上發現自己還需補強之處、秉持學無止境的信念，繼續各項學習累積自己的競爭力，更勉勵學生充分展現勇於任事且謙虛做人的最佳弘光人特質。

運休系發揮課程特色，畢業典禮上安排攀岩、騎自行車。系主任張嚴仁表示，「BMWS」運動基本能力為系上核心能力，包括自行車(Bicycle)、登山(Mountain)、武術(Wushu)、游泳(Swimming)，學生代表先在攀岩場攀爬領取畢業證書後，接著交棒給其他學生，再改以騎自行車的方式把證書傳送到會場，展現系上特色，全程直播讓無法到場家長看到學生的學習成果。

畢業生藍品韻說，穿上學士服再戴上專業護具，攀岩拿到畢業證書，非常有意義，如果只是一般傳統的畢業典禮，感覺沒有很強烈，但是透過努力攀爬去取得證書，感覺很棒。

另位學生張家銘指出，這是很創新畢業典禮，同時也考驗課堂上有沒有認真上課，這是第一次舉辦，希望未來可以成為運休系特色，延續下去。

(中時 )