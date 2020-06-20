明21日嘉義市即將迎來百年奇景上帝金戒指「日環食」，除了嘉義市長黃敏惠、台北市長柯文哲與全場民眾外，導演魏德聖也將現身嘉義市北香湖公園主會場，和大家一同見證下午4點14分「食甚」這個令人永生難忘的時刻。

嘉義市教育處長林立生表示，國片《KANO》讓嘉農征戰甲子園的故事登上國際被世界所看見，讓世界認識到永不放棄的嘉義精神，更因《KANO》，嘉義市與魏德聖結下情誼，明天21日特別邀請他一同見證日環食。

教育處表示，魏德聖透露，《台灣三部曲》拍攝計畫，因疫情導致籌資受到影響，但他還是維持樂觀正向態度，並利用時間重新省思、補強計畫不足之處，也決定8月再出發發動群募。

魏德聖得知市府在疫情影響下，依然不氣餒，持續籌辦1年前就全面啟動的日環食活動，加上教育處半年前就熱情邀約，希望透過特殊的天文景象讓世界看見台灣，讓國人走進嘉義市，這樣的精神令他有感，才會特別到嘉義市看日環食。

市府指出，2020嘉義市日環食活動從今晚「大師講座與無人機展演」拉開序幕，由天文學家李昫岱主講「日食－最美的巧合」，並安排64台無人機在北香湖夜空排列出「愛嘉義、日環食」等圖案，迎接621日月地三星連線日環食的到來，另明在北香湖公園主會場，還有天文闖關市集與精彩表演，加上嘉義市、台北天文館、台中科博館連線直播，大家一起迎接下午4點14分上帝的金戒指「食甚」到來。

(中時 )