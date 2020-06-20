苗栗美展開幕，今年4大類別共有81件作品入圍，苗栗縣政府20日舉辦頒獎典禮。（巫靜婷攝）

林辰勳的作品「犬儒－2」，獲選立體造型類第一名及貓裏獎。（巫靜婷攝）

苗栗美展20日開幕，得獎作品即日起在文觀局第一展覽室、山月軒、中興畫廊展出，歡迎民眾參觀。（巫靜婷攝）

苗栗美展20日開幕，得獎作品即日起在文觀局第一展覽室、山月軒、中興畫廊展出，歡迎民眾參觀。（巫靜婷攝）

第19屆苗栗美展開幕，主辦單位苗栗縣政府文化觀光局，20日舉辦頒獎典禮，場面熱鬧隆重，4大類入圍作品共有81件，評審團再從各類別第一名中選出「貓裏獎」，今年由林辰勳以立體造型作品「犬儒－2」榮獲此殊榮，贏得7萬元獎金、獎座外，還獲邀辦理個展。

苗栗美展開辦於1999年，2012年起擴大徵件範圍至全國，並於2016年之後改以雙年展方式，集中資源、專業舉辦，今年因應現代藝術創作媒材豐富多元，增加新媒體藝術影音及平面作品徵件，並整合歸納參賽類別，分為東方媒材、西方媒材、攝影與新媒體藝術、立體造型等4大類。

文觀局長林彥甫指出，今年共有497件作品參賽，由20位評審參與初審與複審，共計入選作品81件，每類選出第1、2、3名，優選5名及入選若干名，另外從各類第一選出「貓裏獎」得主，今年由林辰勳所創作的立體造型作品「犬儒－2」獲獎。

林辰勳利用玻璃纖維、油彩創作「犬儒－2」，2人2狗在作品中企圖營造平靜卻不安的氛圍，用溫柔的畫面撕裂觀眾的安全感，在熟悉與陌生間晃蕩，評審認為，作品人物造形手法細緻，表情幽默有趣，雕塑技法精準熟練，色彩表現柔美和諧，生動地刻畫出了一幅溫馨而富有劇情的畫面，是出色的具象雕塑作品。

文觀局展演藝術科指出，得獎的81件作品及評審委員的13件大作，即日起至7月8日在文觀局第一展覽室、山月軒、中興畫廊展出，歡迎民眾參觀。

(中時 )