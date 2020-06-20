新冠肺炎疫情趨緩，台南烏山頭水庫親水公園將於7月1日起重新開放，並推出多項優惠。自7月1日起，原全票價200元，優惠價120元；原半票價120元，現只須付60元；6歲以下則免費入園。另外，凡使用振興券抵扣風景區門票，即可享停車免費（1張券可抵用1輛車，不限車種）。

烏山頭水庫風景區親水公園7月1日將重新開放，但入園仍維持實名制、量測體溫、噴酒精等防疫工作，園方也會加強消毒作業，並宣導保持安全社交距離。

嘉南農田水利會長楊明風表示，親水公園內充滿南洋風味的景觀設計，有雨林瀑布區、兒童戲水區、恐龍隧道、蘑菇區、高空滑水道等多樣遊樂設施，是大小朋友盡情玩水的好去處。親水公園戲水池由烏山頭水庫直接供水，有專人定時檢測水質，確保衛生無虞，也有合格救生員維護遊客戲水安全，提供最優質的戲水場域。

另外，楊明風提醒，親水公園於每周一進行水池清洗不對外開放，提醒遊客留意開放時間，以免向隅。相關優惠資訊及票價可參閱烏山頭水庫風景區官網。

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