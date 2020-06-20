畢業季來臨，麋先生近日推出特別企劃，陪伴畢業生一起在這個夏天創造難忘的畢業回憶，除了於13日晚間9點直播獻唱畢業歌活動，14日起將一連5天，每晚10點首播特別錄製給畢業生祝福影片，並翻唱應屆原創的畢業歌曲，大聊學生生活的趣事！此外，麋先生也特別雲端參與道明中學的畢業典禮，錄製道明中學今年創作的畢業主題曲〈刻印〉，令學生相當驚喜。

麋先生邀請鼓鼓參與第一天（13日）的直播，6人大合唱張震嶽的〈再見〉；直播中，得知鼓鼓畢業於內湖高中，麋先生興奮問起關於內湖高中畢業典禮砸水球的傳統，鼓鼓遺憾表示當年因SARS疫情而取消砸水球活動，麋先生接著又問鼓鼓畢業時是否曾被學妹要過扣子（表白之意），鼓鼓笑回：「沒有，倒是有被要過電話，我那個年代還是B.B.Call咧！」麋先生一度裝傻聽不懂何謂「B.B.Call」，但其實麋先生和鼓鼓年齡相仿，最後眾人笑成一團。

接著鼓鼓反將一軍問：「大家高中時有追過學姐嗎？」還大方率先自爆：「我就追過學姐，因為剛進學校對同齡的女生都沒什麼興趣。」聖皓看著小B，不懷好意地說：「沒有，因為你題目限定追高中學姐，如果你是說國小或國中，小B就可以回答有了！」小B被團員大開玩笑，態度大方地欣然接受，大夥笑鬧之際，聖皓又對另一位團員以諾開槍：「如果是問以諾，就要換另一種問法：你高中有沒有追過學長的經驗？」以諾笑說：「這樣講會被誤會啦！」

麋先生的畢業週記14日起一連5天於晚間10點播出，每天主題各異，其中一天聊到畢業當天做過最瘋狂的事情，喆安笑說有同學打算在畢業當天和心儀的學妹告白，他們一票好友陪著壯膽前往，卻在同學告白的瞬間，惡作劇脫掉人家的褲子，「更可怕的是我們一不小心連他的內褲一起脫掉了」。小B自認最瘋狂的事情，則是堅持走自己的路，原來小B的家族親戚都念會計，也都從事相關工作，他原本也念會計系，到了大三毅然決然改念美術，笑說自己非常反骨。聖皓和喆安是高中同學，聖皓爆料喆安對國文「異常有興趣」，「記得有一次我們第一堂是國文課，但到了下午最後一堂，喆安的桌上還是國文課本，果然是一整天都在複習國文的好學生」。

麋先生邀鼓鼓參與直播。（相信音樂提供）

(中時 )