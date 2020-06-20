光學鏡頭廠—今國光(6209)自結5月稅後虧損為2500萬元，單月每股淨損為0.15元，公司佈局IoT等非相機新應用鏡頭，成果開始顯現，在國際品牌大廠訂單陸續到手及SONY PS5遊戲機帶動下，今國光營運可望逐步擺脫谷底。

SONY PS5將在下半年上市，供應鏈拉貨潮啟動，今國光因是PS5其中兩顆鏡頭供應商，且公司佈局IoT非相機新應用鏡頭有成，兩大利多題材帶動公司股價飆漲，6月19日更爆量拉出第4支漲停板，短線漲幅達40%，與合一(4743)同列本週大飆股。

今國光股價連番大漲，應主管機關要求公布獲利自結數，今國光自結5月合併營收為2.01億元，稅前虧損為400萬元，稅後虧損為2500萬元，單月每股淨損為0.15元。

今國光表示，目前公司客戶均是美國等國際品牌大廠，產品結構已與過去完全不一樣，現在的今國光跟以前不一樣，只要沒有二度疫情，未來業績拭目以待。

(時報資訊)