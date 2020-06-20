經濟部投審會公布今年前五個月僑外投資、陸資來臺投資等統計，今年前五個月核准僑外投資件數為1,435件，較上年同期減少2.78％，不過投(增)資金額計34.2億美元，則是年增11.95％。

投審會說，今年境外資金在來台增加，主要是前五個月有丹麥商沃旭能源增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司共計新臺幣約248億元、盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新臺幣133億元增資台灣達爾科技股份有限公司，日商鎧俠株式會社以新臺幣82億2,690萬元增資台灣鎧俠股份有限公司等。

而在陸資來台方面，今年前個5月核准陸資來臺投資件數為47件，較上年同期減少16.07％；投(增)資金額計4,742萬美元，折合新臺幣14.22億元，較去年同期增加68.14％。投審會解釋，主要是去年同期核准投資金額為歷年同期間次低，比較基期較低的緣故，加上今年前五個月核准香港商津耀發展有限公司以新臺幣3.6億元投資微邦科技股份有限公司、香港商上緯(香港)投資有限公司以新臺幣2.24億元增資上緯興業股份有限公司等。

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