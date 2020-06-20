前台東縣長黃健庭傳出接受提名監察院副院長，引發綠營內部反彈，立委許智傑今（20）日認為，蔡英文總統撤銷提名的機會不大，但如果蔡總統有意提名黃健庭，可能需要再與立委們溝通，化解目前的爭議。

許智傑表示，若能由黃健庭監察院副院長，做陳菊的副手，也是藍綠和解的另一種方式；但他指出，過去馬英九總統曾經提名民進黨大老沈富雄，而慘遭國民黨否決，監委同意權需要立法院過半才能通過，所以蔡總統還需要和立委們溝通，若有必要調整提名人選的話，也是展現總統願傾聽民意，結果不會影響總統威信。

「有類似狀況的話，總統可以先跟立委們討論，做一個政策溝通的超前部署。」許智傑說，媒體做了一項不記名的調查，綠營立委中僅有1人同意黃健庭的人事案，5人沒意見，這項結果顯示出民進黨內反彈聲音頗大；他建議，如果蔡總統要繼續提名黃健庭的話，可能要「溝通、溝通、再溝通」。

黃健庭雖然說得不到國民黨祝福就退出，但未主動放棄監察院副院長的提名，對此，許智傑認為，如果能有「藍綠共治」的監察院一起推動憲政改革，也不是件壞事情，希望藍綠可以放下對立，一起為台灣努力，也可以創造藍綠和解；但他指出，黃健庭在貪汙判無罪、商標法判罰金，確實是有爭議，希望當事者能出面跟社會大眾解釋清楚。

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(中時電子報)