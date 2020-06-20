新冠肺炎疫情嚴峻，台灣疫情雖控管得宜，但全球每日染疫人數仍不斷新增。對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，20日發文分析，在受感染人數持續攀升的情況下，預估全球染疫者10天後將破1,000萬人，且蔓延情況至少會到年底和明年上半年才能獲得有效控制。

日前北京爆發第2波疫情，使民眾稍微放鬆的神經再度緊繃。而張文宏透過微博，發表了一篇名為《國際新冠疫情抵抗策略出現分裂，抗疫之路何去何從？》的文章，以此點出北京目前正在為全力控管疫情加大力度。文中提到，目前北京的傳播路線，集中在與新發地市場相關的餐飲業人員與採購人員及其密切接觸者上，只要北京集中全市優勢醫療力量在地壇醫院展開集中救治，應能確保救治工作的成效。

此外，張文宏也指出，目前高疫情國家面對巨大的經濟壓力，逐步採取全面開放政策，這將替全球疫情帶來龐大的不確定性。他以巴西為例，「巴西案例數首破百萬，病死率近5％，單日補充5萬，日補充病例數為全球第一；而面對全球疫情仍在不斷攀升，張文宏預估10天之後（確診案例）將會突破1000萬人次。

針對全球疫情仍在持續蔓延，各國也紛紛投入更多資源於新冠肺炎藥物的研發，全球人民皆盼望疫苗能盡速現世，替這全球性災難解套。然而，張文宏在文末也點明，「任何疫苗到來與否，全球性疫情蔓延情況至少要到年底和明年上半年。」呼籲大陸應保留謹慎的心態，維護來之不易的安定局面。

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(中時電子報)