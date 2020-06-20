桃園7月大女嬰疑遭印尼籍龍姓父親和台籍陳姓母親聯手虐死，冰存多日後再夥同林姓「小三」棄屍新屋沙灘，警方循線開挖尋獲嬰屍將3人送辦，桃檢漏夜複訊，20日凌晨依遺棄致死罪嫌將女嬰父母向法院聲押，林女則限制住居，桃院法官召開羈押庭，龍男避重就輕，遭聲押禁見，陳女則因供出一切，法官裁定3萬元交保並限制住居。

同為24歲的龍男和陳女，育有2歲長女和7個月的次女，一家四口在中壢租屋，因2人無業，已積欠數月房租，不時發生爭吵，14日疑因不滿女嬰哭鬧，2人出手教訓，但下午發現時女嬰已失去生命跡象，夫妻擔心暴行曝光，以塑膠袋包裹冰存家中冰箱，3天後夥同27歲林姓女友人，到新屋新濱二號橋附近的沙灘埋屍。

但女嬰姑姑多日不見姪女起疑，18日詢問龍男和陳女，2人交代不清，卻從林女口中得知棄屍經過，連忙報案。警方找上龍男，循線到埋屍地點開挖，果然尋獲嬰屍，相驗發現女嬰頭部有明顯撕裂傷，脖子也有傷痕，依殺人、遺棄等罪嫌將龍等3人送辦。

桃園地檢署檢察官漏夜開庭，隔離訊問3人以釐清犯案動機、誰動手、如何施暴等，20日凌晨將龍男、陳女依涉嫌遺棄致死罪向法院聲請羈押禁見，林姓女子則限制住居。

桃園地院法官上午召開羈押庭，龍男坦承犯行，但說詞和陳姓妻子不符，法官考量龍男涉犯重罪，且有滅證、串供之虞，裁定羈押禁見，陳女則因坦承不諱，獲3萬元交保、限制住居。

(中時 )