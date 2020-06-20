藝人謝和弦去年12月兩度在《中國時報》報社外牆噴上不雅字眼，並在臉書揚言「…這次噴漆，下次就是放火囉」，台北地方法院日前依公然侮辱罪判處拘役20天、恐嚇公眾罪徒刑2月，都可易科罰金，緩起2年。

法院的判決也指出，謝和弦在緩刑期間交付保護管束，並應在判決確定後1年內，向指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的機構或團體提供40小時的義務勞務。

判決指出，謝和弦是身為公眾人物，應當知道謹言慎行，只因個人不滿《中國時報》的相關立場及報導，不思以理性方式表達意見，就輕率的在該報大樓牆面以噴漆噴寫穢語，並於該報的招牌上噴漆，用這種方式公然侮辱《中國時報》，顯欠缺尊重他人的觀念。

而且謝又基於恐嚇公眾的犯意，用他的臉書帳號發佈「放火」訊息，足以造成於《中國時報》大樓出入之各不特定人的恐慌，而致生危害於公眾安全。但是謝犯後始終坦認犯行，對他的行為並無迴避、掩飾，堪認確有悛悔之意，犯後態度尚佳，也沒有前科紀錄，依法判刑以示警惕。

(中時 )