This guy who said his name is “everyone” and a graduate of Benedictine High School just spray painted the Arthur Ashe monument with “white lives matter.” #richmondprotests pic.twitter.com/SBMyIvg6qs — Chris Suarez (@Suarez_CM) June 17, 2020

男網傳奇人物亞瑟艾許(Arthur Ashe)的雕像意外被捲入美國黑人示威風暴。艾許在維吉尼亞的一座雕像遭到噴漆，上頭寫著「白人的命很重要(White Lives Matter)」以及「WLM」，噴漆的人還是在眾目睽睽之下做的。

亞瑟艾許是首位拿下溫網單打冠軍的黑人球員，他患有遺傳性心臟病，1993年去世，年僅49歲。為紀念這位網壇黑人先驅，美國白宮追贈總統自由勳章，美網中央球場命名為「亞瑟艾許球場」。在這次全美的黑人示威活動，艾許雕像果然成為右翼白人的目標。

白人種族主義者常用的標語是「All Lives Matter(ALM, 所有人的命都很重要)」藉此模糊BLM的訴求。這位白人噴漆者自稱是「everyone(每個人)」，他噴完一輪WLM之後，有人來噴上「BLM(Black Lives Matter, 黑人的命很重要)」蓋過他的WLM，然後白人又回來再噴一次WLM，雕像數個基座被噴得亂七八糟。

澳網主場「瑪格莉特寇特(Margaret Court)球場」也被批評過需要改名，因為傳奇女將瑪格莉特反對同性戀與兒童跨性別教育，被LGBTQIA+維權人士呼籲把她永久逐出網壇。

(中時電子報)