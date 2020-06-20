易經風水命理老師謝沅瑾在《幸福空間》節目中分享，端午節在民俗上有一些改運的方式，通常端午節是一年之中陽氣最盛的日子，想要轉運或催財，一定要把握這個時機！

▍轉運秘訣

1.很多民眾會用檀香粉加上搗碎的艾草，點燃後在居家的環境繞一圈，有淨化環境、提昇屋運的效果。

2.準備鹽和米，比例約是1：3，攪拌放在一起，分成三份，第一份放入紅包袋中隨身攜帶，可以淨化、保身，第二份放入紅包袋置於床頭，第三份依次由屋內往屋外的方向灑淨，特別在窗口、門口的地方特別做淨化，可以把家裡不好的氣場袪除。

3.在正中午的午時，也就是上午11點到下午1點之間，用任何容器或瓶子取家中水龍頭的水，放在家中的角落，可以提昇家運。

4.把菖蒲、艾草、榕樹葉用紅線綁在一起，懸掛在家門口，建議過了端午節後持續懸掛1至2個禮拜，甚至可放到1個月，不要在端午節過後就丟棄。

5.吃長豆保佑健康長壽，吃茄子保佑身體更強健

6.端午節的正中午成人可喝一點雄黃酒，另外可在小朋友的額頭塗上一點雄黃，代表在這一年不會受到瘟疫或不乾淨氣場的侵襲。

▍催財秘訣

1.端午節中午立蛋，有提昇地氣、旺財的效果

2.使用端午節的午時水，和12枚銅板（不分幣值）放入鍋中煮沸再轉小火滾一下，之後熄火放涼，取出銅板後剩下的水就稱作「財水」，可放在居家環境的正東方或西南方或正北方，這三個方位是屬於長期的「催財方位」。

3.用於煮財水的銅板可在擦拭後，在紅紙上貼成一個圓圈，再把這個貼了錢幣的紅紙放在家中床頭櫃、財庫、聚寶盆裡，能達到催財效果。

※中時電子報提醒您：命理運勢、民俗信仰僅供參考，請勿盡信。

(中時電子報)