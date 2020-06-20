縣府因應學區畫分，教育處與民代實地會勘安心通學步道路線。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

在縣治區的竹北市中崙里和斗崙里，人口快速增長，縣府因應初步擬定學區畫分草案，家長認孩子上下學要穿越車水馬龍的光明六路到博愛國中很危險，教育處長楊郡慈與與民代們以步行方式會勘4條路線，將由交旅處等單位研議改善計畫，期建構友善通學環境。

教育處初步擬定成功國中和博愛國中學區畫分草案，家長有不少意見，其中針對斗崙里17到24鄰及中崙里23到33鄰的新生，初步是畫分到博愛國中的學區。

家長認為孩子到博愛國中就學，每天上下學將要穿越光明六路很危險，縣議員蔡志環、吳旭智、張珈源、林禹佑等人則要求縣府建構友善通學環境，保障學童通學安全。

教育處長楊郡慈與民們19日以步行方式從博愛國中出發，分四條路線進行就學路徑勘查，中途分別行經光明九路、福興路、科大一路及興隆路一段，實際量測中崙里、斗崙里等大型社區通學步行距離與時間，終點站在成功國中會合。

教育處副處長蔡淑貞表示，將請校園周邊道路車流量較大的學校提出改善需求，彙整現勘紀錄給交旅處、警察局及工務處等單位做通盤檢討與研議改善計畫，期逐步完成竹北市各校通學步道，打造學子有上下學安全的路。

(中時 )