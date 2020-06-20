圖為台南擔仔麵。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為台南米糕。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

世界動物衛生組織（OIE）大會日前正式將台灣自豬肉口蹄疫區除名，台南市長黃偉哲也於臉書分享自己最愛的10家肉燥飯，近來更加碼與南市觀旅局推出「台南肉燥攻略地圖」，收集700家肉燥料理，包括：肉燥飯、意麵、擔仔麵等等，民眾只要按圖索驥，就能品嘗最美味的台南肉燥。

台南市政府觀遊局長郭貞慧表示，肉燥可謂台南美食小吃的「最大公約數」，舉凡具代表性的美食，如：肉燥飯、米糕、碗粿、米粉炒、擔仔麵、意麵、陽春麵、肉圓、蚵仔煎、芋粿等等，都少不了肉燥調味增香；就連溫體牛肉湯、羊肉湯、虱目魚、飯桌菜、香腸熟肉等，也都要配上一碗肉燥飯才道地。

因此，觀旅局依照歷年網友推薦，推出全台最強「台南肉燥攻略地圖」，將台南在地肉燥店家建置為google地圖，並分門別類，包括市長推薦肉燥飯10家、335家肉燥飯、51家米糕、28家意麵、131家陽春麵、28家炒米粉、62家碗粿、38家擔仔麵、18家其他肉燥美食等，共計701家。民眾可於地圖同步查詢商家地址、電話、評論、照片、營業時間等等。

郭貞慧表示，歡迎遊客按圖索驥，盡情享用台南肉燥美食，共同以行動支持台灣畜牧農民，也透過推廣台南肉燥，讓台南美食揚名世界。

(中時 )