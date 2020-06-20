國民黨改革委員會昨日召開會議，再度重申要將扣掉照顧退休黨工與必要開支後的剩餘黨產歸零，對此藍天行動聯盟主席武之璋提醒國民黨主席江啟臣，從歷史事實上，國民黨沒有欠國家錢，應該捍衛清白，而不是沒有澄清前就把黨產歸零，讓社會誤解。

武之璋指出，北伐成功之前所有的費用皆國民黨自行籌措。主要靠黨費及捐款。國府遷台以後政府確實曾撥款交國民黨使用。但是那是一個黨國不分的時代，黨務、國事不分，譬如，中山獎學金曾為國家培養不少人才。民眾服務社在基層做急難救助工作，對像不限黨員。海工會在海外做外交、情報工作也非僅為國民黨。但是以上工作都是用國民黨的錢。

武之璋進一步表示，根據過去的歷史黨費的收入與使用可分：取之於公用之於公，以及取之於私用之於公兩種情況。如果以會計的角度認真核算絕對是中華民國欠國民黨錢，國民黨沒有欠國家錢。至於個人舞弊營私，那是法律問題我自然也應依法究辨不必護短。

武之璋說，時代變了，國民黨可以不要黨產，但是不可以不悍衛自己的清白。黨產已經變成國民黨的原罪，如果不加澄清，黨產歸零，國人會以為國民黨認罪吐出贜物，國民黨永遠蒙受污名。絕對不可以不清不楚地把黨產歸零。

因此武之璋建議國民黨應該請律師團先自行研討黨產的來源及合法性。有疑慮者主動捐出。沒有問題者誓死悍衛自己的財產。無論將來國民黨的發展須不須要黨產，但是目前民進黨用抹黑、造謡，用違法違憲的黨產條例來巧取豪奪國民黨的財產國民黨都不應該接受。黨產問題事關國民黨的榮譽以及憲法賦予人民的基本權利，對黨產問題江主席萬萬不可輕言歸零，也更不可向違法、違憲的惡勢力低頭。

(中時 )