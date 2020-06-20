時序入夏，正是有餐桌上綠寶石之稱的綠竹筍最佳賞味期，上海醉月樓主廚賴忠舜將細緻鮮甜的綠竹筍，運用正宗滬式料理，並融合不同菜色的料理手法，精心設計一系列高纖、低熱量綠竹筍大餐，即日起至7月31日都吃得到。

主廚賴忠舜前往筍農園採筍，奉行從產地到餐桌。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

為了解綠竹筍生長環境與食材特性，賴主廚特地親訪農場，跟綠竹筍培養感情。他將綠竹筍結合經典的上海料理獅子頭，做出「綠竹筍燉獅子頭」，先以五花肉加上蝦子粉提鮮調味，雙手不斷拍打及拋接，以利塑型增加肉質彈性。小火燉煮5小時入味定型 ， 再與切粒的春筍及巴西蘑菇、高湯一起燉煮至少4小時，軟潤豐盛中吃得到鮮脆口感。

滴口水鮮涼筍。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

「滴口水鮮涼筍」以川味名菜口水雞為創意發想，將整隻綠竹筍直接以冷水加熱煮熟30分鐘後冰鎮以鎖住鮮甜味。再搭配改良版的口水雞沾醬，秘訣就是加入讓口感更香濃滑順的花生醬，讓香氣及整個口味都再豐富升級，且芝麻和花生本身的營養價格豐富，更可充分表現出綠竹筍的清甜甘冽。

金沙鮮綠筍。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

堪稱白飯殺手的「金沙鮮綠筍」，是以58度高粱去除鹹蛋黃腥味，並放置烤箱將蛋黃的鹹香以高溫給逼散出來，金沙的鹹香襯出綠竹筍的清甜，風味相得益彰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)