桃院驚傳遭搜索 女法官告男法官妨害祕密 14:152020/06/20 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園地院女法官告男法官妨害祕密。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女法官告男法官！桃園地院20日驚傳遭桃園地檢署搜索，據悉疑似是女法官不滿同事偷看她電腦，憤而提告，桃檢秘密蒐證多時，一舉發動搜索，桃園地院強調非偷拍、也與公務無關，是該男法官個人行為，會全力配合檢方調查。 辦案人員透露，桃院女法官疑不滿男法官偷看她網路聊天內容，狀告男法官涉嫌妨害祕密，因茲事體大，桃檢蒐證多時後，還向桃園地院聲請搜索票，20日才發動搜索，院方也指派政風等人員陪同。桃園地院強調是男法官的私人行為，且僅對男法官的私人物品扣押，院方會全力配合偵辦。 (中時 ) #法官 #桃園 #桃園地院 #地院 #女法官 也許您會感興趣 社會熱門新聞 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 無法無天！巴士司機無視車內有「13名乘客」 硬上25歲嫩婦 - 社會 超荒唐！40人家庭亂倫雜交 17歲少女遭「叔叔也是哥哥」性侵 - 社會 嚇！家門口地上裂出「神秘大洞穴」 進洞裡一探....「能蓋12棟房」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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