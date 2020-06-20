女法官告男法官！桃園地院20日驚傳遭桃園地檢署搜索，據悉疑似是女法官不滿同事偷看她電腦，憤而提告，桃檢秘密蒐證多時，一舉發動搜索，桃園地院強調非偷拍、也與公務無關，是該男法官個人行為，會全力配合檢方調查。

辦案人員透露，桃院女法官疑不滿男法官偷看她網路聊天內容，狀告男法官涉嫌妨害祕密，因茲事體大，桃檢蒐證多時後，還向桃園地院聲請搜索票，20日才發動搜索，院方也指派政風等人員陪同。桃園地院強調是男法官的私人行為，且僅對男法官的私人物品扣押，院方會全力配合偵辦。

(中時 )