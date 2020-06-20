國軍營區戒備森嚴，外人無法進入，更甭說過夜，不料陸軍第8軍團203旅1名中士，卻把營區當摩鐵，不僅帶女友進營區過夜，還因床戰發出「呻呤聲過大」露餡。陸軍第8軍團政戰主任張維新少將表示，接獲消息後即展開調查，已將該中士記3大過汰除。

陸軍第6軍團206旅，昨清晨才發生服補充兵役的詹姓男子，被發現陳屍於床上，隔天又傳出203旅一名中士帶女友回營區嘿咻情事，迫使第8軍團指揮官傅正誠中將，到該名中士所屬的連隊駐連輔導，端正營規。

據了解，陸軍第8軍團203旅步5營宋姓中士，清明連假期間帶女友進入營區過夜，床戰時因為「呻吟聲過大」被同僚發現。據「自由時報」報導，張維新表示，本案是幹部察覺舉報，但無「呻吟聲過大」之說。

張維新表示，宋姓中士帶民間人士入營過夜，案發後秉持「速查速審」，已在4月23日將涉案的宋姓中士記3大過汰除，目前也已離開軍隊，當天衛哨與留守主官也一併受到懲處。

(中時電子報)