縣長楊文科（後右四）等人在「鼠童樂」的大型竹編裝置藝術前，為「遊．童花」裝置展開幕。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（右五）與藝術創作團隊為「遊．童花」裝置藝術展活動揭幕。（羅浚濱攝）

新竹縣因應防疫新生活起跑，在竹東文創藝術村舉辦的「遊．童花」裝置展，20日由縣長楊文科偕同藝術創作團隊揭幕，公佈7大裝置藝術作品將展出到年底 ，21日重新恢復藝術村每月固定的二手市集，歡迎民眾看展順便來「挖寶」。

楊文科表示，雖然桐花盛開時節已過，但縣府團隊將桐花意象轉化為創作藝術，讓桐花的「花期」延長，也希望裝置藝術品亮相後，能為新竹縣帶來另一波的觀光人潮。

楊文科並說，這次特別取桐花諧音「遊．童花」為活動名稱，特別以孩子世界為出發點，打造兒童專屬的藝文廊道，透過孩子的視野看見不一樣的桐花季，也讓大人能夠感受童趣，增進親子情誼與家庭的和樂。

藝術家創作團隊打造7件裝置藝術品，楊文科等人在「鼠童樂」的大型竹編裝置藝術前，以刺破汽球方式開幕，藝術家設明設計裝置藝術的理念，以童趣結合桐花意像為主，也巧妙結合藝術村景色和建築物特色，希望民眾能細細品味，營造探索的驚喜。

此外，竹東文創藝術村在每個月第3周的周末，固定舉辦的二手市集，因新冠肺炎疫情停辦3個月，在疫情趨緩後，21日重新再登場，並邀請故事劇場團隊到場為親子說故事，歡迎家中有3到12歲的小朋友全家一起來參與樂趣多多的活動。

(中時 )