為強化消防人員對各式救災車輛的保養維護能力，北市消防局與大誠高中攜手開設109年度汽車修護訓練班已落幕，大誠高中校長張德宏表示，學員報考汽車修護丙級檢定成果亮眼，通過率達100％，順利達成開班目的。

張德宏指出，消防人員汽車修護訓練班，訓練地點在大誠高中汽車修護國家檢定場，訓練期程自3月8日至6月7日起利用每週日每次上課8小時，為期三個月12次，共計96小時，訓練對象為北市消防局各單位消防工作人員，訓練人數約30人。

張德宏表示，在訓練期間由大誠高中汽車科專業資深且具業界背景合格教師曾進生主任及陳行諭老師擔任授課講師，透過專業教師嚴謹紮實的教導，學員秉持著虛心認真努力不懈的態度，學習汽車修護所需具備的技術。

台北市消防局長吳俊鴻表示，消防人員長時間使用消防工作執勤車輛，應具備汽車修護專業知能，因此廠長尤新來提出開設訓練班的構想。

吳俊鴻指出，開設消防人員汽車修護訓練班，該班30位學員皆取得汽車修護丙級證照，通過率高達100％，代表訓練班很成功，讓我們車輛保養超前部署，希望觀念可以持續下去並且繼續合作。

此外，大誠高中被北市消防局獲選合作開班學校，因這三年來招生持續成長及校務日趨穩定，學校朝向五個方向進行改革，包括職業類科人才培育目標朝向各產業中高階主管規劃、設備更新、調整師資、創新教學、學生能力培育。目前大誠高中有19個國家級的考場，未來會再增加6個乙級的檢驗考場，總共25個國家考場。

(中時 )