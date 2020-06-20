總統府擬提名前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引發綠營強烈反彈，提名進度暫緩。黃健庭上午受訪表示，若假設真走到撤銷提名這一步，寧可相信府方也覺得政黨之間無法朝期待的目標來走，他也可以體諒，並無奈表示，國民黨都不支持我了，我還能怪誰。

詢及若總統府最終撤銷提名，黃健庭說，10幾天前，跟蔡英文總統見過一次面，當時談到將提名他為監察院副院長，感受到總統的誠意與期待，若假設真走到撤銷提名這一步，寧可相信府方也覺得政黨之間無法朝期待的目標來走，總統府這樣做，他也可以體諒。

黃健庭接著說，國民黨都不支持我了，我還能怪誰，可能自己跟國民黨的溝通也不夠，或許是現在的政治氛圍不太適合，他只能尊重與祝福，期盼台灣不要無止盡陷入對立。

至於遭國民黨酸應先爭取綠委支持，黃健庭不願多做評論，指國民黨沒有任何人跟他正式溝通。不過據悉，智庫執行長周守訓昨天私下傳訊息給黃健庭，盼黃多加考慮，但黃低調回應「處理中」，隨即出面開記者會。

黃健庭透露，前天面見黨主席江啟臣時，江對他說恭喜，但也擔心在黨內引起不同意見，要他在看看提名名單有多少名國民黨籍，江還說要跟黨團討論，他則強調自己是國民黨員，遵守相關黨內規範，直到晚上9點多，江傳簡訊跟他說媒體已報導。

媒體追問，江啟臣隔天表達意外，出乎你意外？黃健庭說，過了一個晚上什麼都變了，在這之前主席也了解，看黨內怎麼處理，府方也沒什麼狀況，照原定計畫走，他以平常心看待。

傳出江啟臣曾有意找他出征高雄市長補選，黃健庭表示，主席從來沒有親自正式詢問過，黨中央也從來沒有問過，他每次都在媒體上看到，也覺得很奇怪，而且他的戶籍一直在台東。

黃健庭說，他可以理解國民黨處境艱難，大家都再努力吧，如果能順利獲得提名，他要藉此機會把被誤解、扭曲的言論好好解釋清楚，他是做實事的人，不能講得他好像一無是處，把他當成眾矢之的。

媒體又問黨內恐先跳船潮，黃健庭強調，用跳船來看待他是不對且不公平，他是到中華民國監察院做事，且沒有加入民進黨，不因這項職務而服務特定政黨，國民黨員幫國家社會做事是幫國民黨加分才對，假如到行政院服務才涉責任政治，他就不會去。

(中時 )