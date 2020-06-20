陳建隆發文。（圖／翻攝自陳建隆臉書）

本土劇女星陳子玄5年前和大她14歲的陳建隆結婚，兩人育有一子，去年底離婚，女方日前曝光男方動粗影片，引發軒然大波。陳建隆今(20日)凌晨發文，坦言：「這過程我也很抱歉的曾經讓媽媽認為我是個不可靠的家暴男，導致了一場悲傷的結果」，也說自己以後不會再貼和兒子的照片，「我無法跟過去一樣真實的分享有家的美好，要說孩子有多開心有多溫暖，那都是騙人也騙自己」。

陳建隆今發文透露，經由相關單位介入關心後，他感謝兩名老師的協助，他從中學習到打罵教育不對，自己是因為原生家庭影響，「也許多少就照本宣科的做」，「所以我說大人們，請正視動手打罵都是不對的，不要悶著良心解釋自己、寬限自己的打罵教育，這本來就都是個不對的行為」。

陳建隆也分享過去為了照顧孩子生病心力交瘁，懺悔讓陳子玄認為他是家暴男導致離婚收場，「但我仍撐著這個家沒有放棄過，因為這是我當初選擇的另一半，說要一起走入家庭，是妳給了我勇氣，我有抱怨但沒有恨」，也感謝前妻讓他學會更多，承諾會陪伴彼此走下去。

離婚後陳建隆仍曾分享兒子的照片，但覺得已無法分享家庭的美好，他回顧這些文章感覺只是在暗示自己已離婚，所以今後他不打算再分享小孩的照片，「破碎的家永遠都缺少一塊溫暖，就算日後再娶或再嫁遇到再好的人，也都彌補不了孩子內心真正的溫暖，也委屈了這樣有溫暖的人」。

(中時電子報)