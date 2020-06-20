北韓勞動黨第一副部長金與正最近大出風頭，一改她在北韓領導人金正恩小跟班形象。此前她因南韓民間散發反北韓傳單之舉，頻頻揚言恫嚇南韓，放話相隔數日，竟下令炸掉兩韓聯絡辦公室的大樓，令世界刮目相看，外媒猜測，金與正作風如此霸氣，恐已成為北韓接班人。對於金與正的驚世之舉，網路觀察家朱學恒酸爆，儼然就是全球上班族的偶像。

北韓官媒最近提到金與正，用黨中央形容她在黨內的身份，外界因此揣測，她在北韓地位穩固，加上她和兄長金正恩關係交好，顯示她在北韓已進入權力核心。不過外界很難想像，衣著樸素的金家小妹搖身一變為狠辣人物，其霹靂手段連南韓也大感意外。

朱學恒在臉書上評論金與正霸氣作風，忍不住狂酸「全球上班族的偶像，不想上班就把辦公室給炸了」。

這位被加持新頭銜的「全球上班族的偶像」，卻被網友歪樓評論她的霸氣作風，「說到做到，比我們家的女皇更有魄力，欣賞」、「置板凳，坐等她去炸青瓦台（有股女煞星的味道）」、「我發現她也可以唱哥哥爸爸真偉大這首歌」、「全家都很瘋，妹妹也不例外」、「一言不合就開炸 誰能做到」、「她是女帝，好有魅力喔！」、「結果說到做到的是女人，不是男人」。

(中時電子報)