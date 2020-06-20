男星金剛（李信樵）演出《麻辣鮮師》打開知名度，後轉往香港發展，經常台、港兩邊飛。近日，他在節目中坦承曾想給台灣某任女友驚喜，便偷偷跑回台灣，哪知道一進門就看到陌生男子坐在客廳，女友的反應也讓他無法接受。

根據《東方日報》報導，金剛最近錄製香港節目《晚吹－有酒今晚吹》，坦言曾被劈腿過，當時他決定到香港工作時，就和台灣的女友展開遠距離戀愛，有一天他為了想給對方大驚喜，趁著工作空檔偷偷回台，結果一進門就看到陌生男子大喇喇地坐在客廳，正想問女友發生什麼事，女友還一臉問號：「你怎麼回來了？」甚至反過來要求金剛與她朋友打招呼。

金剛覺得自己被戴綠帽，追問之下女友才說跟陌生男是夜店認識的，之所以會來到家裡，是為了拿魚罐頭給她，超瞎理由讓金剛完全沒辦法接受。

情史豐富的金剛，曾和張嘉兒、阮小儀、陳蕊蕊等傳緋聞，去年公開認愛「國光女神」梁云菲，兩人一度傳出論及婚嫁，沒想到戀情維持1年就遭女方提出分手。

(中時電子報)