北京爆發第二波新冠肺炎，傳鮭魚為傳染源，對此，胸腔暨重症醫生黃軒直言，「倒楣的魚，被人宰殺了，還要被誣陷啊！」新冠病毒需受體ACE2幫忙，才可成功進入感染細胞，而此受體僅存於哺乳類動物，不存在魚中。

黃軒表示，新冠病毒很死忠、很挑剔，只愛一種「天菜」，那就是人類呼吸系統有的「ACE2」。病毒是核酸內核、蛋白外殼構成，沒有自主複製能力，無法自立更生，若病毒要浸染細胞，就必須要借宿主的核酸合成、蛋白表達系統來完成複製及擴散。

黃軒指出，北京日前傳出切鮭魚的砧板驗出新冠病毒，引起譁然，但魚類的體內幾乎沒有新冠病毒喜愛的「天菜ACE2」，而若沒有這個受體，病毒就無法成功進入、感染細胞，目前所有已知的證據顯示，這個受體僅存於哺乳類動物，而不存在於魚類中。

黃軒引述「倫敦大學學院」的研究表示，新冠病毒可感染多種哺乳類，但不能感染魚類、鳥類或爬行動物，所以魚體內自然不會攜帶新冠病毒，至於鮭魚能吃與否，按世衛的說法，目前尚未有證據表明，新冠病毒可透過飲食直接傳給人，主要傳播途徑仍是，呼吸道飛沫和緊密接觸。

黃軒說，新冠病毒可在物體表面存活數小時甚至數天，病毒在冷凍的情況下，的確也能存活較久，但傳給人的可能性很低，除非那人的手指沾著病毒，還不洗手狂摳鼻子，其實只要乖乖戴口罩、勤洗手保持社交距離，在大流行未解除前，就能有效防疫。

另外，黃軒也補充，在新冠肺炎疫情大流行下，建議吃肉類、雞蛋和蔬菜之前，最後都先煮過，且盛裝生食、熟食的食物也盡量分開，最重要的是，用餐前、烹飪完後都要記得洗手。

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(中時電子報)