自7月1日起，觀光局「安心旅遊」補助將正式啟動，啟動民眾國內旅遊潮，針對國旅的租車族及開車族，產險業者推出加強版國內旅綜險保平安。

近日觀光局也推出振興國內旅遊的「救命仙丹」。交通部長林佳龍宣告將投入39億元，預計帶動638萬人次出遊，直接、間接帶動觀光效益約235億元，讓國內旅遊市場可望在疫情退燒時迅速升溫。

國泰產險表示，為了陪國人玩遍台灣及離島，針對本島旅遊及離島旅遊，貼心推出「國內旅遊加值方案」，針對自助旅遊、跟團旅遊包裝出不同方案，更精準區分自駕族群、租車族群及跳島族群設計出合適的保障項目。

國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示：「為響應政府國內旅遊推廣政策，自7月2日起升級國內旅遊綜合保險承保項目，像是『租車事故補償費用』、『交通費用補償保險金』、『國內班機延誤』及『信用卡盜用損失費用』等，讓保障範圍更加完整，提供民眾可依不同情境選擇適合的方案，陪伴國人安心出門、放心遊玩。」

(工商 )