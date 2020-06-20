「一開始是這個工作選擇了我，但現在我相信這會是我一生的職業。」有巢氏房屋林口捷運站前加盟店陳彥妤一畢業就踏入了房仲業加入信義房屋，看上的是，房仲經紀人挑戰高薪的潛能。10年過去，陳彥妤不僅已替500位客戶圓了成家夢，房仲經紀人早已成為她一生的事業，更因為轉戰加盟體系，不僅生活也更加有彈性與自由，也為自己拚出500萬年薪，2019年以近1000萬業績的成績，榮獲有巢氏房屋林口捷運站前店業績冠軍！

「房仲工作就是設身處地為消費者著想，提供消費者實實在在的資訊。像是最近因為新冠肺炎的疫情，部分客戶出門看房的意願降低，我就把房屋搬到他們眼前！」陳彥妤不僅建議消費者利用「實境找房服務」看房，更親自拍攝屋況說明影片，讓消費者即使沒有到現場，還是可以輕鬆掌握屋況！短短2個月內，陳彥妤已拍攝了將近100支屋況說明影片！

「拍攝影片雖然很花時間，但可以消除客戶對於防疫安全上的疑慮，這是現階段最重要的事，所以我願意花時間下去拍攝，因為我知道，讓客戶放心與安心是最重要的事！」陳彥妤就是靠著設身處地為客戶著想的貼心服務，深獲消費者信任。

陳彥妤把房仲經紀人當成終生志業，設身處地為消費者著想，讓客戶放心與安心是最重要的事！

從信義房屋轉戰加盟 年薪年年創新高

回顧陳彥妤的房仲經歷，從信義房屋、林口在地品牌、住商不動產，到現在的有巢氏房屋，經過多個品牌的歷練，讓她的靈活度更高，也更懂得為自己選擇最適合的工作環境。陳彥妤表示：「我現在需要的是可以給我後援、又讓我自由發展、工時彈性的工作環境，讓我可以賺到我想要的年薪、又可以過著更自在的生活！」

陳彥妤回憶，在信義房屋服務期間，雖然短短2年就已拚出2百萬的收入，但卻是高工時所換來的！「當年每天早上9點上班，工作到晚上11、12點是家常便飯！而實際的休假天數也比預期來的少」過勞的工作環境，加上陳彥妤發現，信義房屋的公司體制，需要升遷到店長，薪水才有可能達到她的理想，對管理職沒有興趣的陳彥妤，便毅然決然地決定轉戰加盟體系。

離開信義房屋後，陳彥妤先後在林口當地的在地品牌，以及住商不動產服務，2019年決定跳槽至朋友林建宏店東創立的有巢氏房屋林口捷運站前加盟店，跳槽的原因，除了認同林建宏店東自由但又有紀律的帶店風格外，有巢氏房屋的品牌力、系統工具、以及深度聯賣，更是吸引陳彥妤的主因！

有巢氏房屋林口捷運站前加盟店林建宏店東帶店風格既自由又有紀律，加上品牌力、系統工具、以及深度聯賣，都是吸引陳彥妤的主因！

加盟店也有聯賣與系統優勢

和在地品牌甚至是其他加盟體系相比，有巢氏房屋「社區專家」的形象早已深植消費者的心，消費者信賴感高，因此來店客多！「現在買家都是外地客，這時品牌知名度就很重要，消費者對於有知名度的大品牌會更有信任感，也因此在小巢，每天都有許多來電客，甚至直接到店裡的消費者也很多，這是在地小品牌不可能發生的事！」陳彥妤分享。

有巢氏房屋的行動作業系統也讓陳彥妤讚嘆不已：「我沒有想到居然有加盟體系的系統和聯賣體制運作的和直營體系一樣好，讓我靠一支手機就能完成所有的作業，真的非常方便！」小巢的「行動智能經紀人APP」從業務、現場詢問調查、成交，將經紀人所需服務全部整合進去，提升了經紀人的服務和聯賣效率，讓業務、現場詢問調查、成交一條龍作業，大大提升業務的效率和服務品質。

而有巢氏房屋多方觸角的深度聯賣，是陳彥妤業績的最佳助攻！陳彥妤分享：「一般加盟體系沒有資源，只能靠自己慢慢開發，但小巢背後有永慶房產集團這個超大的後盾，深度聯賣更是三品牌相互流通，來電客當中，就有9成是從永慶房仲網上轉介來的，效益很大！」

系統強、聯賣廣、品牌大 年薪500萬再破個人紀錄

比較在信義房屋、其他加盟體系，以及在有巢氏房屋的工作經驗，陳彥妤認為最大的差異，除了薪水，就是工作上的心態了！陳彥妤自從轉戰加盟後，年薪一年比一年高，到小巢工作後，年薪更達500萬元！陳彥妤笑著說：「薪水更多之外，最大的感受就是壓力變小！」

「因為系統強、聯賣廣、加上品牌大，在店裡就會有客戶上門，我只要專心做好服務即可！」現在的陳彥妤，不僅更樂在工作，更期許自己，在小巢品牌力的助攻下，持續突破個人業績的高峰！

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(中時電子報)