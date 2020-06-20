國內今年出現首3例日本腦炎確診案例，個案為住在屏東、台南的3名男子，年齡介於30多到50多歲間。日本腦炎藉由豬傳蚊，再傳給人類，雖然這3人並非農業的背景，但都住在水稻田、豬舍附近，其中2人狀況較嚴重，已入住加護病房。疾管署提醒民眾加強防蚊，若住在高危險環境附近，可接種疫苗加強防範。

疾管署副署長莊人祥表示，今年的3名案例分別為屏東縣萬丹鄉30多歲男性（案1）、屏東縣南州鄉50多歲男性（案2）及台南市歸仁區40多歲男性（案3），近期均無旅遊史，平時活動地以居住地及工作地為主。前2名案例為工廠員工，第3名案例則在市場工作。

莊人祥表示，日本腦炎藉由豬隻傳播給蚊子，再藉由蚊子叮咬傳播給人類，3名案例雖然並非務農背景，但住家附近都有水稻田、豬舍等高風險環境，研判在住家附近感染的可能性較高。3人發病日分別為5月30日、6月6日及6月9日。

案1出現的症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、意識改變；案2則出現頭暈、嘔吐、步態不穩、發燒、反應遲鈍、意識模糊、全身抖動的症狀；案3則是發燒、頭痛、意識改變。3人都有出現腦膜炎症狀，目前案1、案3仍在加護病房救治中。

為避免疫情擴大，衛生單位已前往個案居住地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。莊人祥表示，國內今年截至目前共3例確定病例，是2011年以來同期新低，但5至10月為日本腦炎流行季，6至7月則為流行高峰，且各年齡層都有感染風險，民眾仍需多留意。

莊人祥表示，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。

疾管署提醒民眾，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

(中時 )