自2008年金融風暴發以來，全球手持訂單有1艘1000噸以上新船業務的「活躍船廠」自2009年的934家縮減至目前281家，預計2022年以後可能僅剩64家，台船是約7％能存活的船廠，但是公司實施開源節流措施，勞資關係近年變得緊張，這次因端午節獎金爆發，基隆、高雄兩地工會20日中午發動靜坐抗議活動，資方呼籲勞資雙方能攜手共同面對各項執行改善方案，讓台船渡過危機。

台船資方指出，以往台船的商船業務佔整體營業額高達90%以上，因為商船造船市場不景氣，近年來之經營極為艱辛，除須以低於成本的價格搶單以保留產業(含協力商)元氣外，更要承受船東拖延交船之干擾。高雄廠區接連遭遇103年的331風災及105年的莫蘭蒂颱風，造成大吊車、建造中船舶及生產場地等毀損，導致產能降低及生產線延遲的骨牌現象，截至目前為止仍努力復原中；另基隆廠因人員老化、包商流失及工程推展不順等問題，導致長期處於虧損狀態，亟待加速轉型，徹底改善體質才可能扭轉無法盈餘的窘境。

全球造船市場迄今未有明顯復甦跡象，同時面對韓國和中國等主要造船國的激烈價格競爭，公司營運於105年開始出現虧損。惟公司於同年洞悉市場趨勢，配合政府「國艦國造」與「離岸風電」政策，積極轉型為三大事業方向，調整人力並規劃新興產線，也辦理減資以彌補虧損、增資以充實轉型所需之營運資金，皆是本公司面對嚴峻挑戰下之努力作為。

對內之推動之改善包含自106年啟動之開源節流，及提升生產力10%之EP10方案，更於今年組成戰鬥內閣、訂立「109年度營運改善方案」，由一級主管親自帶領推動與執行，希冀在經營團隊帶領下，藉由各項措施，提升生產效率、控制成本、開源節流、改善基隆廠…等，以擺脫目前虧損狀況，達成轉虧為盈之目標。

然而，在航運景氣波動及國際造船業版圖變動影響下，已屆百年之台船基隆廠，雖歷經多次轉型研究與改造，仍持續虧損，吞噬高雄廠獲利，成為本公司營運的沉重負擔。在今年3月召開之董事會針對公司營運提出多項建議，其中包含大幅改造基隆廠…等。

公司深入檢討基隆廠現況，提出改造計畫，如成本高的業務移轉至高雄、積極活化廠外閒置資產、塗裝及修船業務與海軍合作、開闢潛艦園區…等各項改造計畫均積極規劃推動中。

今年營運受全球航運及造船不景氣，加上新冠肺炎疫情影響，營運更加艱困。公司已連續四年虧損，若今年不能轉正，會面臨上市公司連續五年虧損之狀況，將導致資金調度之危機。

在如此嚴峻之營運考驗下，為體恤同仁積極配合公司轉型，全力投入離岸風電、國艦國造及商船本業等多角化轉型經營之付出及努力，仍擬於今年端午節酌發每人3000元端午節金，惟工會要求維持五千元，進而引發抗爭活動，資方表示雖然工會認為太少，但在如此艱困條件下還發放節金，已有民股股東表示反對發放甚至也揚言抗議，惟公司希望此次酌發除了有助於激勵並提升員工士氣，亦讓同仁認同公司的做法並感受公司的用心。

希冀在公司持續強化推動改革之決心下，同仁能共體時艱，徹底改善營運模式、基隆廠長期虧損、人事制度與薪資結構…等問題，勞資雙方能攜手共同面對各項執行改善方案，讓台船渡過危機，守住台灣造船業的元氣，亦保住員工家庭生計，共創雙贏，順利達成政府賦予台船的使命！

(工商 )