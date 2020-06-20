「捷運盃街舞大賽」今年邁入第16年，本屆邀請舞蹈底子深厚、昔日男團「擔任製作顧問團總召，展現街舞新格局。許久未公開現身的他，這幾年轉而從事與舞蹈相關的工作，退居幕後致力於舞蹈教學，並且成立「日昇正亮娛樂」身兼經紀人，經常得飛往各地工作、忙得不可開交，除此之外，已為人父的他還經常切換身份，負責照顧小孩、擔任奶爸角色，「因為（新冠肺炎）疫情的關係，（近期）待在台北的時間多了很多，也有時間思考，也因為自己現在當了爸爸，有很多不同的感觸」。

牛奶14歲開始接觸舞蹈，憑精湛舞技踏入娛樂圈，至今累積超過25年舞齡，對於擁有「史上最殺舞蹈男團」標籤的他來說，舞蹈讓他確立自己的人生目標，直到現在，跳舞過程中仍能感受到全然自在開心。牛奶透露當初學舞，是以興趣起頭，「一開始因為看了當時的偶像街舞團體L.A. Boyz（洛城兄弟），那時單純覺得很帥，所以就開始練習，一切都從模仿開始」；他提及剛開始家人只覺得是興趣沒有太反對，後來跳的太過投入，曾一度遭到家人禁舞。

當時他所屬舞團中都是當下很頂尖的舞者，「跟一群頂尖的人一起組團，那種自發性會推動著你不斷的練習跟進步。」當時他態度傲骨不受動搖全心投入，展現出他的堅持，也在短時間端出大型演出機會以及亮眼比賽成績，用實力證明自己絕非三分鐘熱度，家人才漸漸改觀。牛奶也因舞蹈改變了人生進入娛樂圈，從一開始為蔡依林、阿雅等歌手作嫁展現舞技，後來被唱片公司挖掘，2002年以團體身份出道殺出一片天，當年人氣爆棚程度，更創下首張專輯發片一個月即完成萬人演唱會紀錄。

他坦言很幸運剛好搭上當時的偶像男團風潮出道，也恰好具備天時、地利與人和，才有爆紅的機會，「當時真的沒什麼心理建設跟準備，感覺自己像在101下面從1樓坐直達電梯往頂樓衝，但後來團體內部陸續發生了蠻多的問題，從101下來也是特別的快」；他希望藉由自己的經歷勉勵新生代，「這也是我一直覺得要做藝人的心理素質要特別強大的原因，尤其是偶像，可能在你很年輕的時後就要面對很復雜的事，因為你很嫩經驗也不足，很多事也必需要公司或工作人員來協助你，唯一你能做的就是把自己的身心狀態調適到位，這也會影響到後面能否走的更長久」。

ENERGY團長葉乃文擔任「2020捷運盃街舞大賽」製作顧問團總召。（寬寬整合行銷提供）

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