何鴻燊挽著女兒何超儀出嫁。（摘自IG）

何鴻燊挽著女兒何超儀出嫁。（摘自IG）

何超儀2003年與港星陳子聰於澳洲結婚。（摘自IG）

何超儀2003年與港星陳子聰於澳洲結婚。（摘自IG）

何鴻燊一家於澳洲參加婚禮。（摘自IG）

何鴻燊於澳洲參加女兒何超儀婚禮。（摘自IG）

影視歌三棲的港星何超儀，她的賭王父親何鴻燊於上月26日與世長辭，她在香港父親節來臨前夕在IG悼念亡父，回憶父女倆珍貴的相處點滴。她分享17年前與港星陳子聰於澳洲結婚的照片，當時何鴻燊挽著女兒的身影，鉅細彌遺地描寫2人相處的默契，盡顯不捨之情，「爸爸，感謝你，你讓我生命裡每一個重要的時刻變得更燦爛。 那天你親身送我出嫁，今天讓我好好地送別你。我知道你要往很遠的地方。 在那𥚃，你再不會生病，每天你都可以瀟灑地說著你的笑話。 而我們，終有一天，會再相聚.....」

何超儀坦言，一直以來自己人生的重要時刻如電影首映會或是頒獎典禮，何鴻燊總是想來觀禮，「我每次都拒絕他，他來了，我也避開他，我總是耍彆扭，只怕尷尬，唯是在我的婚禮上，我不再避開他，我是多麼渴望挽著他的手臂，嫁出去。」她回憶婚禮當天，沿途何鴻燊輕輕地握著自己的手，小聲跟她說：「結了婚，便是人生另一新階段。」她感嘆：「從那刻起，我便由爸爸的女兒，多了一個身份，成了我丈夫的妻子。」

何超儀也想起當時父親為她整理婚紗裙擺時，不小心踩到，那時還假裝生氣地說：「爸爸，你踩著我的婚紗，這婚紗是專人設計，很貴的，是你送我的。」在商界叱吒風雲的一代賭王，也抵擋不了女兒的撒嬌，連忙笑著和何超儀賠罪。據港媒報導，何鴻燊更大手筆準備2000萬港幣（約7734萬台幣）作嫁妝，可見疼愛程度。

(中時 )